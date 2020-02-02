Предложения об упоминании бога в Конституции уже поступали в рабочую группу по подготовке изменений в основном законе

Об этом ТАСС сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева. По ее мнению, юридической формулы на этот счет пока нет, этот вопрос требует взвешенного обсуждения. Таким образом она прокомментировала инициативу Патриарха Кирилла о внесении в Преамбулу Конституции упоминания о боге вне привязки к какой-либо конфессии.

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает некорректным упоминание о Боге в преамбуле Основного закона страны. Тем не менее, рабочая группа обсудит возможность упоминания Бога в преамбуле Конституции, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.