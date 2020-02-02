Неизвестная женщина напала с ножом на прохожих в центре Гента на западе Бельгии

Как передают местные СМИ, полицейский патруль открыл огонь по нападавшей и ранил ее в руку. Злоумышленница задержана. По предварительной информации один прохожий ранен в живот, второй — в руку. Полиция пока не комментирует случившееся. Инцидент произошел примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.



Аналогичное ЧП произошло сегодня в Лондоне. Злоумышленник с ножом ранил троих человек и был застрелен полицией. Скотланд-Ярд признал инцидент «имеющим отношение к терроризму». Британские СМИ пишут, что преступник был исламистом.