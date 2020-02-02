Авиация ВКС готовится к эвакуации из Китая российских граждан

Как сообщили «Интрефаксу» в Минобороны, пять военных бортов уже сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе. Эвакуация должна начаться в понедельник. По прибытии в Россию эвакуированные будут находиться на двухнедельном карантине. В каких населенных пунктах, пока не определено. Об основных карантинных мероприятиях «Эху Москвы» рассказал первый зампред думского комитета по образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

И только что стало известно, что с завтрашнего дня из-за коронавируса РЖД полностью останавливает пассажирское сообщение с Китаем, включая поезда до Пекина.