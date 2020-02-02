Крупнейший исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина. Янин одним из первых доказал значимость берестяных грамот как исторических источников.
2020-02-02T21:03:00+03:00
2020-02-02T21:04:02+03:00
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21:03, 02 февраля 2020
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