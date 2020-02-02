Крупнейший исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина. Янин одним из первых доказал значимость берестяных грамот как исторических источников.