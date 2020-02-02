Полиция Челябинска проводит проверку после появления на сайте «Юла» объявления о продаже девочки за пять тысяч рублей

Как сообщается на сайте 74.ru, неизвестные разместили предложение в разделе «Посуда» и сопроводили его фотографией ребенка. «Продавец» также оставил контактные данные и подписался как Вячеслав, отметив, что сможет обеспечить доставку «товара». Предложение провисело на сайте не более полутора часов и было заблокировано после многочисленных жалоб и обращений в МВД. Роскомнадзор также может вмешаться в ситуацию на предмет нарушения прав несовершеннолетних.
2020-02-02T21:02:00+03:00
2020-02-02T21:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 02 февраля 2020
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