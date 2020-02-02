Запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за стрельбу на авиабазе США

Запрещенная в России террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за стрельбу на авиабазе США во Флориде в декабре 2019 года. Как сообщает ресурс SITE, отслеживающий информацию об активности террористов в интернете, с соответствующим заявлением выступил лидер «Аль-Каиды» Касим аль-Райми. Стрельбу на американской базе устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, он был убит полицейскими. Стрелявший учился по военно-морской программе подготовки иностранных военных. В результате стрельбы три человека погибли, еще восемь человек получили ранения.
2020-02-02T21:01:00+03:00
2020-02-02T21:02:10+03:00
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21:01, 02 февраля 2020
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