Зампред СПЧ считает предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции нарушением имеющейся в ней статьи 14

«На мой взгляд, предложение патриарха Кирилла о включении Бога как высшую силу в Конституцию, нарушает статью 14, говорящей о том, что российское государство — это светское государство. Соответственно, это не учитывается многоконфессиональность, многонациональность нашего народа «, — сказала она.

И.Киркора отметила, что в данном случае «не учитывается такой вопрос как атеизм». «А у нас достаточно много граждан, которые имеют определенное мировоззрение. И в данной ситуации наша Конституция, если таким образом в нее будут вноситься изменения, будет похожа на письмо дяди Федора родителям из «Простоквашино» (мультфильм «Каникулы в Простоквашино» – ЭМ)», отметила она.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.