Онищенко посоветовал брать пример с китайцев и ходить в масках

Россиянам необходимо брать пример с китайцев и соблюдать масочный режим в целях профилактики коронавируса, иначе «никто не сможет защитить людей, кроме их самих». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Масочный режим очень актуален в ситуации с коронавирусом и в связи с сегодняшним гриппом. И обратите внимание на китайцев, которые по Москве ходят в масках — правильно делают. А все наши разглагольствования — эффективность-неэффективность — это изыски фрондирующего непрофессионализма. Маска закрывает и спасает. Людям необходимо говорить, что кроме самих нас никто не защитит сегодня в этой ситуации», — сказал он.

Также Г.Онищенко отметил, что при обнаружении заболевшего коронавирусом сразу же выделяются первичные и вторичные контакты с заболевшим. В связи с этим затем начинаются меры по профилактике заболевания.

«В случае подозрения или выявления заболевания пациент должен быть изолирован, сразу должны быть определены первичные контакты. Это те, которые непосредственно с ним контактировали в семье, на работе, в вагоне. Все они переписываются, и за ними устанавливается наблюдение с точки зрения самочувствия — температура, выявления симптомов похожих на это заболевания. От уровня пациента его можно сразу и госпитализировать. Определяется вторичный контакт. Если с больным пообщался кто-то, после этого пошел допустим в свою семью. Прямого контакта не было, но это посредник, и таких, как правило, очень много», — рассказал Г.Онищенко.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о респираторном заболевании, вызванном коронавирусом нового типа, в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.