Меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили изберет военный суд

Спортсмен задержан за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, т.к. Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство о мере пресечения. Кушиташвили и его товарищ были задержаны на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. Кушиташвили оказал сопротивление и сломал росгвардейцу нос.