Меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили изберет военный суд

Спортсмен задержан за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, т.к. Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство о мере пресечения. Кушиташвили и его товарищ были задержаны на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. Кушиташвили оказал сопротивление и сломал росгвардейцу нос.
2020-02-02T20:32:00+03:00
2020-02-02T20:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 02 февраля 2020
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