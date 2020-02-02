Пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая сосредоточены на аэродроме в ВВО

Пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе. Эвакуация должна начаться в понедельник. В каждом самолете будут военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами. О том, как готовятся к эвакуации наших соотечественников из китайской провинции Хубей, рассказал пресс-атташе российского посольства в Китае Григорий Егоров
2020-02-02T20:31:00+03:00
2020-02-02T20:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 02 февраля 2020
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