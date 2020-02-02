Заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает

некорректным упоминание о Боге в преамбуле Основного закона страны.

Тем не менее, рабочая группа обсудит возможность упоминания Бога в преамбуле Конституции, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин поддержал инициативу патриарха Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию. В интервью Интерфакс он сказал, что в Конституции должно быть не только упоминание о Боге, но и о том, что традиционные религии поддерживаются государством «морально и материально».