Правительство России расширило перечень опасных заболеваний, включив туда новую форму коронавируса

Список был составлен в 2004 году и с тех пор оставался неизменным. Однако, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, перечень пополнится 16-м видом заболеваний. В документе указывается, что новая форма коронавируса представляет опасность для окружающих. В этом же списке также находятся ВИЧ, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и ряд других заболеваний.

Новая форма коронавируса, чья вспышка была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года, сейчас выявлена в 23 странах мира. Среди них и Россия: как сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, в стране госпитализированы двое заболевших – по одному в Тюменской области и в Забайкальском крае. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Китае число заразившихся новой формой пневмонии составило не менее 14 тысяч человек, чуть более 300 из них погибли, еще примерно столько же уже выписано из больниц.