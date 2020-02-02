Стоимость единого билета в Эрмитаж с 4 февраля вырастет до 800 рублей

Об этом сообщается на официальном сайте музея. Существующие льготы для граждан России и Белоруссии останутся в силе: они по-прежнему смогут посетить Эрмитаж за 400 рублей. Повышение цены на билеты коснется в основном иностранных посетителей. Единый билета в Эрмитаж позволяет в течение одного дня посетить основной музейный комплекс.
2020-02-02T16:32:00+03:00
2020-02-02T16:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 02 февраля 2020
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