Стоимость единого билета в Эрмитаж с 4 февраля вырастет до 800 рублей

Об этом сообщается на официальном сайте музея. Существующие льготы для граждан России и Белоруссии останутся в силе: они по-прежнему смогут посетить Эрмитаж за 400 рублей. Повышение цены на билеты коснется в основном иностранных посетителей. Единый билета в Эрмитаж позволяет в течение одного дня посетить основной музейный комплекс.