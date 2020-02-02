Минздрав проверит условия оказания медпомощи в больнице Читы, на которую пожаловался гражданин Китая, госпитализированный с подозрением на короновирус. Об этом у себя в Telegram сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Как сообщает «Чита.Ру», гражданин Китая утверждает, что от него скрывают диагноз и результаты анализов. О том, что он возможно заражён, пациент узнал из новостей. Он также заявил о плохих условиях содержания в больнице и некачественном лечении.
2020-02-02T16:31:00+03:00
2020-02-02T16:32:30+03:00
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16:31, 02 февраля 2020
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