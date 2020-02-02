Около 130 россиян решили покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за коронавируса

Об этом Интерфаксу сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров. По его словам, формирование списка эвакуируемых продолжается, так как не все россияне окончательно определились. Накануне Владимир Путин распорядился подключить к эвакуации соотечественников военную авиацию. Вывоз граждан России из Китая начнется уже завтра. И как сообщает МО, пять самолетов ВКС уже

сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе для эвакуации граждан России из Китая