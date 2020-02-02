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16:10, 02 февраля 2020

Гражданин Китая, у которого нашли коронавирус, до госпитализации несколько дней передвигался по Чите

Врачи взяли кровь на анализ и отпустили домой, рассказал журналистам сам Ван Юнбинь. Он сообщил информагентству «Чита.ру», что приехал с женой и ребенком поездом 26 января и в тот же день вызвал медиков. На следующий день семью отправили в стационар, потом сообщили, что коронавируса нет, и снова отправили домой. Госпитализировали их вновь только 31 января, после еще одного анализа крови. Гражданин Китая пожаловался журналистам на то, что в выходные в больнице мало врачей и на то, что ему ничего не сообщают – диагноз, по его словам, он узнал из новостей и не знает, больны ли его жена и двухлетняя дочь, или нет. Пациент также сказал, что ему нужно связаться с властями и сообщить номер поезда и вагона, которым он с семьей ехали от приграничного Забайкальска до Читы, чтобы пассажиры этого вагона остались дома и понаблюдали за своим здоровьем.
По поводу поезда, в котором ехал зараженный коронавирусом пассажир, никаких официальных сообщений не было



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