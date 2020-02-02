Десятки людей вышли в Москве к зданию ФСБ с одиночными пикетами в поддержку фигурантов дела «Сети». Эта организация признана в России террористической. Обвиняемые жаловались на пытки. Бывший фигурант московского дела Владислав Барабанов, который пришел на пике, считает, что к этому процессу важно привлекать общественное внимание, поскольку скоро будет приговор.

Проведению акции попытались помешать провокаторы. Полицейские на них реагировать не стали.