На самого богатого человека планеты, мультимиллиардера Безоса подали в суд из-за скандала с его интимными фотографиями

На самого богатого человека планеты, мультимиллиардера Джеффа Безоса подали в суд из-за скандала с его интимными фотографиями. Это сделал брат любовницы бизнесмена.

Брат подруги гендиректора компании Amazon Джеффа Безоса хочет его засудить за высказывания о причастности к утечке фотографий. На них миллиардер без одежды, а его подруга, телеведущая Лорен Санчес в купальнике, огласке была предана и их личная переписка. Её брат Майкл Санчес отрицает причастность к тому, что передал фото и письма таблоиду National Enquirer, получив за это 200 тысяч долларов, и обвиняет Безоса в клевете. О причастности брата телеведущей к утечке интимных фото Безоса первыми около года назад написали Wall Street Journal и Financial Times. Впрочем ряд СМИ, в их числе агентство Bloomberg и газета Guardian, высказывали версию, что смартфон Безоса с перепиской и пикантными фото могли взломать люди, связанные с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Саудовские дипломаты в США назвали это абсурдом. Миллиардер ответит на обвинения в суде, пообещал его адвокат. Телеведущая через своего юриста подтвердила, что брат слил информацию СМИ, назвав это глубоким и непростительным предательством.

Состояние Джеффа Безоса приближается к 130ти миллиардам долларов. Миллиардер полгода назад развёлся с женой, прожив с ней в браке 25 лет.