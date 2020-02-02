Антиклерикальная акция прошла сегодня в Петербурге

Ее участники потребовали полностью отделить церковь от государства.

Несколько десятков человек собрались сегодня неподалёку от московского проспекта — на площади Чернышевского на юге петербурга. Они встали с плакатами. Активисты выступают за полное отделение церкви от государства — то есть за отмену религиозных предметов в школах, за отмену налоговых льгот для церквей. Отдельно потребовалиперестать бесплатно отдавать скверы и парки для строительства храмов. Кроме этого многие говорили о необходимости отмены уголовной статьи за оскорбление чувств верующих. Акция продолжалась чуть больше часа, никого не задерживали.

Подобные акции сторонники левых движений проводят в Петербурге кажды год. Они посвящены Декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви.