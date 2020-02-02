Знаменитый лесной сурок Панксатонский Фил сегодня по традиции будет предсказывать скорую весну или затянувшуюся зиму

Знаменитый лесной сурок Панксатонский Фил, прославившийся на весь мир благодаря фильму «День Сурка», сегодня по традиции будет предсказывать скорую весну или затянувшуюся зиму.

В США (а также в Канаде) в отличие от всего остального мира, День Сурка — это не только и не столько знаменитый голливудский фильм, сколько праздничный — хотя и не официальный, день календаря. Начиная с 1887 года лесной сурок из города Панксатони, штат Пенсильвания, каждое 2 февраля предсказывает погоду. Задолго до рассвета Сурок Фил выходит из своего временного домика в Панксатони — и если он увидит свою тень и вернется в домик, то всех ожидает еще шесть недель зимней погоды. Если же Фил своей тени не увидит — это знаменует раннюю весну.

В Панксатони по этому случаю проходит праздничная церемония и разные торжества, которые собирают тысячи людей — а хранители церемонии в этот день надевают котелки и смокинги.

Что касается профессиональных синоптиков, то по их предсказаниям этот февраль поставит очередные рекорды не только в Пенсильвании — где в этом январе выпало рекордно маленькое количество снега за последние 25 лет, но и в Вашингтоне (который находится чуть южнее)

Организация за права животных PETA призвала прекратить эксплуатацию Фила и заменить его на аниматронного сурка, оснащенного специальным прибором, способным точнее предсказывать погоду.