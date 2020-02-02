В Екатеринбурге сегодня прошел митинг жителей цыганского поселка

Они выступают против сноса своих домов, на месте которых мэрия разрешила построить высотки. Власти не стали прислушаться к мнению жильцов, сказал один из участников акции. Участники акции в парке Чкалова в Екатеринбурге держали плакаты с призывами оставить частную собственность в покое.
2020-02-02T15:02:00+03:00
2020-02-02T15:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 02 февраля 2020
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