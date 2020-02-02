В Екатеринбурге сегодня прошел митинг жителей цыганского поселка

Они выступают против сноса своих домов, на месте которых мэрия разрешила построить высотки. Власти не стали прислушаться к мнению жильцов, сказал один из участников акции. Участники акции в парке Чкалова в Екатеринбурге держали плакаты с призывами оставить частную собственность в покое.