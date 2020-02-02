Верховный муфтий России поддержал идею добавить в Конституцию слова о боге

Накануне это предложил патриарх Кирилл. Талгат Таджуддин сказал, в Конституции должно быть не только упоминание о боге, но и о том, что традиционные религии поддерживаются государством морально и материально, передает «Интерфакс».

Президент межпарламентской православной ассамблеи, глава думского комитета по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что эту инициативу могут поддержать все конфессии. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Вопрос о Боге у нас поднимается впервые. Кроме гимна (России), он (бог) упомянут еще в преамбуле закона о свободе совести, где особая роль православия в жизни, истории, культуре нашей страны. Но мне кажется, что все конфессии — иудаизм, мусульмане, буддисты, православные, христиане всех конфессий — могут поддержать это предложение», — заявил он.

С.Гаврилов также заверил, что православные общественные организации положительно встретили эту идею. «Просто вопрос не только в вере. Мне кажется, упоминание Бога важно с точки зрения понимания наших исторических традиций, которые вполне могут быть пролонгированы в будущем. И в том числе, связано это с многодетной трудовой семьей, с социальной справедливостью, милосердием. Если только мы воплотим эти ценности в наши реалии (экономической и социальной политики), мы сможем преодолеть серьезный раскол, имущественный раскол в нашем обществе между богатыми и бедными, между бюрократией и простым народом», — отметил депутат.

Поддержал идею предстоятеля РПЦ и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас.