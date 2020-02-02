Коронавирусная инфекция внесена в РФ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление правительства.

Тем временем в Минздраве намерены проверить жалобу гражданина Китая, госпитализированного в больницу Читы с новым коронавирусом. Ван Юньбин утверждает, что ему не дают никакой информации о его болезни.

Ван Юньбин находится в краевой инфекционной больнице в Чите уже несколько дней вместе со своей супругой и двухлетней дочерью. В интервью агентству «Чита.ру» он утверждает, что у него и членов его семьи уже несколько раз брали анализы крови, но врачи до сих пор не сообщили ему результаты. По словам Ван Юньбиня, он до сих пор не знает, болен ли новым коронавирусом, а также не понимает, больны ли его близкие. Гражданин Китая также назвал условия читинской больницы, в которой они находятся, не очень хорошими, но приемлемыми – впрочем, он опасается, что в медучреждении недостаточно оборудования для лечения его дочери. Вместе с тем в Минздраве Забайкальского края уверяют, что для Ван Юньбиня созданы все необходимые условия. В федеральном ведомстве, впрочем, пообещали изучить ситуацию, а также подчеркнули, что каждый пациент по закону имеет право знать полную информацию о своем здоровье и результатах лечения.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о первых двух заболевших новой формой коронавируса, оказавшихся в России. Болезнь была выявлена в Забайкалье, а также в Тюменской области.