Глава МИДа Мухтар Тлеуберди: США для Казахстана – источник инвестиции и новых технологий

США для Казахстана – источник инвестиции и новых технологий, заявил глава МИДа Мухтар Тлеуберди. Он сказал это после встречи с американским коллегой. Майк Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями из США.

По мнению замдиректора института СНГ Владимира Жарихина, визит и прозвучавшие заявления госсекретаря США Майка Помпео вряд ли кардинальным образом повлияют на взаимоотношения Казахстана и России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Казахстан заявил, что сотрудничество с американскими компаниями принесет лучший результат любой стране.

«США всегда пытались это делать (повлиять на отношения России с ее дружескими странами). Но при этом друзья России, за время независимости трезво оценивают все обещания, возможности, реальные выгоды от взаимодействия с Россией, а также реальные выгоды от взаимодействия с США и европейскими странами. Мне кажется, Казахстан нашел достаточно разумный баланс при этих отношениях, который позволяет поддерживать эти отношения с Россией, и при этом позволяет не ссориться, а поддерживать прагматичные отношения с западными странами и с США в том числе», — сказал В.Жарихин.

По мнению замдиректора института СНГ, данный визит Майка Помпео «достаточно дежурный», и те обещания, которые все слышали, «носят достаточно общий характер». «Не думаю, что кардинальным образом повлияет на планы Казахстана в отношении как с США, так и с Россией», — отметил он.

После визита в Казахстан Помпео отправится в Узбекистан.