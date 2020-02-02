130 россиян хотят срочно покинуть Китай из-за коронавируса

Их вывезут самолетами Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в посольстве. Регулярное авиасообщение с Китаем на время остановлено, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Также Россия временно прекратила туристические поездки из Китая и выдачу рабочих виз.
2020-02-02T14:30:00+03:00
2020-02-02T14:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 02 февраля 2020
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