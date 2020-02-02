130 россиян хотят срочно покинуть Китай из-за коронавируса

Их вывезут самолетами Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в посольстве. Регулярное авиасообщение с Китаем на время остановлено, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Также Россия временно прекратила туристические поездки из Китая и выдачу рабочих виз.