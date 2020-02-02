США сегодня введут режим чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса

Все, кто возвращается из КНР, пройдут тщательное обследование, а въезд некоторым категориям иностранцев вовсе будет запрещен.

Сегодня США начнут перенаправлять все авиарейсы из Китая в семь американских аэропортов в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Атланте и Гонолулу. Такой шаг предпринимается в рамках борьбы с новым коронавирусом. Накануне стало известно, что министерство здравоохранения и социальных служб США вводит режим чрезвычайной ситуации. Отныне любой американец, возвращающийся из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение двух недель. Тем гражданам США, которые в течение последних 14 дней находились на территории материкового Китая, придется пройти тщательное обследование, а вот иностранцев, побывавших в Китае в тот же период, и вовсе временно перестанут пускать в страну. Ранее в США уже было подтверждено несколько случаев заражения новым коронавирусом.

По последним данным, число зараженных в Китае приблизилось к 15 тысячам. Умерло более 300 человек. При этом первый летальный случай зафиксирован за пределами КНР – на Филиппинах скончался 44-летний приезжий из китайского Уханя.