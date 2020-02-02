Левые движения проведут в Петербурге серию одиночных антиклерикальных пикетов

Участники потребуют полного отделения церкви от государства.

Ежегодная акция начнется ровно в полдень на юге города – участники собираются по очереди стоять в одиночном пикете на площади Чернышевского у станции метро «Парк Победы». Изначально организаторы подавали заявку на полноценный митинг, однако городские власти отказались его согласовывать. Левые движения, в числе которых Революционный коммунистический союз молодежи и Объединенная коммунистическая партия, призывают прийти на площадь с флагами, плакатами и транспарантами. Организаторы акции требуют от властей уравнять в правах религиозные организации и общественные, убрать богословие из образовательных программ светских вузов и прекратить поборы в пользу церкви с коммерческих и государственных предприятий.

Антиклерикальные акции проходят в Петербурге каждый год в начале февраля. Они приурочены к выходу советского декрета об отделении церкви от государства.