Один человек погиб, четверо пострадали в результате обрушения кровли в кафе Новосибирска

Два человека с переломами остаются в больнице, их прооперировали, еще двоих выписали – у них нет травм, только переохлаждение, сообщили в областном Минздраве.

Инцидент произошел этой ночью во время молодежной вечеринки. В пристройке к кафе, где находился гардероб рухнула крыша. Причиной случившегося стал неубранный снег, рассказа начальник областного главка МЧС Виктор Орлов. По его словам, расчистка завалов продолжалась около полутора часов.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.