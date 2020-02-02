Руководство компании L Brands, которой принадлежит фирма Victoria's Secret, обвиняют в жестоком обращении с моделями

Руководство всемирно известной американской компании L Brands, которой принадлежит фирма Victoria's Secret, обвиняют в жестоком обращении с моделями. К такому выводу пришла газета The New York Times на основе бесед с более чем тремя десятками бывших и действующих сотрудников. По их данным, бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек пользовался служебным положением и домогался моделей, делал им непристойные предложения и оскорблял их. Основатель и гендиректор L Brands Лесли Векснер, согласно публикации, об этом знал, однако прикрывал его. Модели, которые жаловались, потеряли контракты на участие в ежегодных дефиле Victoria"s Secret. Руководство компании отрицает подобные обвинения.

В прошлом году 71-летний Рейзек ушел в отставку после отказа работать с трансгендерами и моделями plus size.