В Москве прошли первые ночные регистрации брака

Их провели в «красивую» дату, 02.02.2020, в Грибоедовском ЗАГСе — первом московском Дворце бракосочетания. За ночь брачными узами соединились восемь пар молодоженов — максимально возможное количество, которое смог принять дворец, сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова. Она напомнила, что самый популярный ЗАГС в Москве перешел на новый режим работы в декабре. Теперь он открыт ежедневно и даже ночью в выходные. Это позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания, отметила Ракова.