В Москве прошли первые ночные регистрации брака

Их провели в «красивую» дату, 02.02.2020, в Грибоедовском ЗАГСе — первом московском Дворце бракосочетания. За ночь брачными узами соединились восемь пар молодоженов — максимально возможное количество, которое смог принять дворец, сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова. Она напомнила, что самый популярный ЗАГС в Москве перешел на новый режим работы в декабре. Теперь он открыт ежедневно и даже ночью в выходные. Это позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания, отметила Ракова.
2020-02-02T08:30:00+03:00
2020-02-02T08:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 02 февраля 2020
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