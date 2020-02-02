Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан

Темой переговоров с руководством Казахстана станут инвестиции и торговля между двумя странами, написал в «Твиттере» шеф американской дипломатии.

В Нур-Султан Помпео прибыл из Минска. В ходе переговоров с президентом Александром Лукашенко госсекретарь заявил о готовности Вашингтона полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Он также отметил, что Соединенные Штаты видят возможность для расширения взаимоотношений с республикой.

Лукашенко давно хотел наладить отношения с США, особенно перед выборами. Такое мнение высказал «Эху Москвы» директор аналитического центра «СТРАТЕГИЯ» в Белоруссии Леонид Заика.

Он не считает, что этот союз направлен против России.