В Волгограде сегодня отметят 77 лет Победы в Сталинградской битве

Традиционно по этому поводу устраивают большой праздник.

Различные мероприятия будут проходить всю первую половину дня. Он начнется с возложения цветов к Вечному огню, к месту захоронения Маршала Жукова и к Малой братской могиле. Затем на Мамаевом кургане планируется Памятный полуденный выстрел. Это начали делать только в прошлом году. Предполагается, что военные трижды выстрелят холостыми снарядами из пушек сороковых годов Зис-3.

Ожидается, что различные акции пройдут и на городских кладбищах, а ближе к вечеру в память о победе начнутся соревнования по лёгкой атлетике и баскетболу. Для забега в рамках этих игр перекроют большую рокадную дорогу в центре города.

Также в честь памятной даты волгоградских полицейских оденут в форму военных лет. На дороги города выйдет сорок женщин-регулировщиц в зимних тулупах и с красными флажками, которые тогда использовали для контроля автомобильного движения.

Мероприятия по случаю годовщины Победы в Сталинградской битве проходят в Волгограде уже третий день. К ней приурочены десятки выставок, встреч с ветеранами и исторических реконструкций.