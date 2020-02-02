В Петербурге пройдет митинг в память о рухнувшем спортивно-концертном комплексе

Сейчас градозащитники настаивают на том, чтобы территорию вокруг СКК не застроили.

Петербуржцы, которые выступали против сноса спортивно-концертного комплекса, выйдут после полудня к скверу у СКК на согласованный митинг. Если изначально акция называлась «За сохранение СКК», то сейчас сохранять фактически уже нечего – накануне при демонтаже крыши обрушилось почти все здание комплекса, а под обломками нашли тело одного рабочего. Впрочем, митинг решили не отменять – теперь он проходит в память об СКК. Участники хотят сохранить хотя бы сквер, который сейчас окружает руины, оставшиеся от комплекса. Организаторы акции считают, что этой территории угрожает застройка: там, по их мнению, могут появиться парковки и коммерческие здания. В связи с этим участники митинга потребуют отменить существующий план реконструкции СКК и принять новый.



Здание спортивно-концертного комплекса «Петербургский» построили к Олимпиаде 1980 года. С тех пор там проводили массовые мероприятия: последний концерт в СКК прошел летом прошлого года.