Z Архив новостей новости
5 1 6 1991
07:32, 02 февраля 2020

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

44-летний приезжий из Уханя скончался на Филиппинах, сообщает в Twitter местное отделение Всемирной организации здравоохранения.

До поступления в больницу, у мужчины наблюдались жар, кашель и боль в горле. Еще один человек, находившийся с ним в близком контакте, тоже заболел. Департамент здравоохранения страны сейчас устанавливает всех, кто мог состоять в контакте с зараженными.

В Китае к настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 14400 человек, более 300 скончались.
Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К дням памяти жертв холокоста Если Россия хочет, чтобы чужая память о войне, память ее соседей не исказила и не вытеснила ее образ как жертвы войны и главного в ней победителя, ей лучше принять память о холокосте в той безусловной и безоговорочной форме…

5 160 6 12416 29.01
Kпамять, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Но я не представляю себе, что при этом министре, например, Сорокин вернется в Россию. Что Акунин вернется в Россию…

5 95 6 14142 26.01
#слушать 51:28 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что смущает в «сделке века» Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам, которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится…

5 109 6 9689 29.01
Kизраиль, палестина, сша, трамп, политика, мнения
Блоги

+ Губернатор Краснодарского края, сравнивший размер свалки в одном из кубанских сёл с Мамаевым курганом, оказался в центре скандала Губернатор Краснодарского края, сравнивший размер свалки в одном из кубанских сёл с Мамаевым курганом, оказался в центре скандала Один из жителей Волгограда намерен судиться с чиновником…

5 76 6 16719 26.01
8читать ;смотреть
Kкубань, мусор, события, видео
Блоги

+ Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины…

5 398 6 41431 28.01
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, история, вторая мировая, ссср, германия, зеленский, политика, видео, события
Блоги

Сергей Марков политолог

Ваше слово, панове… Перечислите то, за что у Польши вина перед Россией. Потому что извинения только с одной стороны — не путь к взаимопониманию. Извинения должны быть с обеих сторон…

5 168 6 18545 28.01
Kполитика, польша, общество, история, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Школа сегодня – не скажу, что это школа рабства, но это очень зависимая организация. Учитель очень задавлен, он молится на те немногие надбавки, что ему предложила власть, и поэтому чувствует себя этой власти обязанным…

5 126 6 14580 31.01
#слушать 01:44:42 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Гениалиссимус как идеал российской власти Красиво было бы внести в Конституцию пост «Гениалиссимус Российской Федерации», но В.Войнович сарказмом своим идею испортил. Придётся вернуть Госсовет, 210 лет назад его придумали, но потенциал полностью не раскрыли…

5 131 6 43870 26.01
Kполитика, путин, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Искусство сделки Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?..

5 181 6 25607 30.01
Kполитика, сша, израиль, мнения
Блоги

Видео дня

+ Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Ее членство в сообществе продлилось 47 лет…

5 49 6 6856 01.02
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, евросоюз, общество, референдумы, политика, видео, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

У вас нет другого глобуса? О какой демократии мы можем говорить? О нелиберальной? Или будем мечтать о возвращении просвещенного абсолютизма? А если он окажется непросвещенным?..

5 40 6 5849 01.02
Kполитика, мужчины, государство, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

10 народных поправок в Конституцию Оппозиция должна заставить власти рассматривать свои предложения по изменению основного закона страны…

5 41 6 6180 01.02
Kконституция, рф, власть, события
Блоги

Алексей Добрынин адвокат Наамы Иссахар, партнёр Pen&Paper

Апелляция. Борьба. Свобода! Сожаление в этой истории вызывает только одно: к свободе Наама пришла не через правосудие, а через институт помилования, которому правосудие да и право не нужно. Но и помилование вряд ли могло бы случиться само по себе — без борьбы…

5 151 6 23078 29.01
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги зимней сессии ПАСЕ–2020 Члены российской делегации – как от партии власти, так и от т.н. «системной оппозиции», – словно деревянные солдаты Урфина Джюса, хором встают на защиту генеральной линии, раз за разом повторяя одни и те же заученные фразы…

5 56 6 8772 01.02
Kобщество, пасе, рф, политика, мнения
Блоги

+ Учителя в одной из школ Красноярского края вынуждены работать в туалете Учителя в одной из школ Красноярского края вынуждены работать в туалете Другого места в здании для них не нашли. Та часть здания, где они работали раньше, официально признана аварийной…

5 88 6 16378 01.02
8читать ;смотреть
Kрегионы, красноярск, школы, общество, безопасность, видео, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Последний барьер Никто не вправе навязывать стране модель государственного устройства — ни президент, ни чиновники, ни партии, ни те или иные группы активистов…

5 64 6 12355 30.01
Kконституция, законы, власть, рф, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Новые визовые правила ЕС вступили сегодня в силу Решение об их изменении было принято Советом ЕС в июне прошлого года

5 0 6 3525
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Моя преамбула Конституции: «Чтя память предков, передавших нам идеалы опричнины, чекизма, черносотентства, стукачества, опыт лагерей, массовых расстрелов и пыток, СМЕРШей, штрафбатов и руководствуясь их мерзкими заветами…»

5 55 6 109657 29.01
#слушать 48:00 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Примете ли вы участие в сборе денег для семей полицейских, арестованных по делу Голунова?
5 29 6 5950 31.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Новый дворец и Майбах Медведева Новый дворец и Майбах Медведева Эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах за 57 млн рублей. Что еще нужно Дмитрию Анатольевичу Медведеву в ожидании президентского кресла…

5 50 6 320486 28.01
8читать ;смотреть
Kмедведев, архитектура, москва, видео, автомобили, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ О Чаплине О Чаплине Если РПЦ решится канонизировать образцового попа, на титлах его иконы будет значится Чаплин или Шмайер?...

5 154 6 130834 27.01
Kрелигия, память, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8305670
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4359112

Сегодня в эфире