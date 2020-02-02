Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

44-летний приезжий из Уханя скончался на Филиппинах, сообщает в Twitter местное отделение Всемирной организации здравоохранения.

До поступления в больницу, у мужчины наблюдались жар, кашель и боль в горле. Еще один человек, находившийся с ним в близком контакте, тоже заболел. Департамент здравоохранения страны сейчас устанавливает всех, кто мог состоять в контакте с зараженными.

В Китае к настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 14400 человек, более 300 скончались.

Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного масштаба.