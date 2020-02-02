Жители Екатеринбурга сегодня выйдут на митинг против сноса домов в частном секторе

Они не хотят съезжать из своего жилья, в постройку которого вложили много сил и средств.

Митинг жителей так называемого «Цыганского поселка» запланирован в парке Чкалова в Екатеринбурге, он начнется в полдень. Об этом сообщает местное интернет-издание «Правда УрФо». Участники акции выступают против сноса своих домов, расположенных в квартале улиц Московской – Амундсена – Расковой. Согласно новому генплану города, на этом месте в ближайшие годы должны появиться многоэтажные жилые дома. Для местных жителей основная проблема состоит в том, что значительная часть частного сектора, построенная много лет назад, не оформлена в собственность, передает портал Znak.com.

Ранее они записали видеообращение с требованием сохранить их дома, заявив, что принудительное выселение уже началось. Возмущенные люди, в частности, подчеркивали, что вплоть до последнего момента администрация Екатеринбурга выдавала разрешительную документацию на строительство и реконструкцию жилья.

Ранее против уничтожения частной застройки протестовали жители района Уралмаш, но там конкретных планов строительства многоэтажек пока нет.