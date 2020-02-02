Разрешение на проведение мероприятий в новосибирском здании, где обрушилась кровля, не выдавалось

При этом они там систематически проходили, сообщил ТАСС глава Советского Района Новосибирска Дмитрий Оленников. Здание находилось в введении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН. Ранее оно использовалось в качестве хозяйственной постройки, сообщает прокуратура. Сейчас ведомство выясняет, на каких основаниях там находились люди, насколько законна его эксплуатация, также будет произведена выемка документов. Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, во время молодежной вечеринки в раздевалке кафе произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. 190 человек выбрались самостоятельно. Под завалами оказались пять человек, четверых извлекли живыми, их госпитализировали. Погибла девушка. Возбуждено уголовное дело.