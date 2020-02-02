Двое пострадавших при обрушении крыши в Новосибирске прооперированы

У них переломы, сообщает областной Минздрав.

Всего в Центральную клиническую больницу Академгородка доставили четверых. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 190 участников молодежной вечеринки. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.