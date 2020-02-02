В китайской провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, произошла вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа.

Из 7850 кур, которые содержались на ферме, 4,5 тысячи заразились и погибли, сообщает Минсельхоз страны. Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли и уничтожили более 17 тысяч домашних птиц. Случаев заражения человека не зарегистрировано.

Число зараженных коронавирусом в Китае возросло почти до 14 400, 304 человека скончались. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения.