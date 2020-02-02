Новые визовые правила ЕС вступили сегодня в силу

Решение об их изменении было принято Советом ЕС в июне прошлого года. Предполагается, что они будут способствовать борьбе с нелегальной миграцией и в то же время обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников. При этом консульский сбор увеличился с 60 до 80 евро.