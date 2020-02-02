Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Он объявил об этом в Каире на встрече с главами МИД стран, входящих в Лигу арабских государств, сообщает Reuters. Аббас выступил против «сделки века» по решению палестино-израильского конфликта, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Этот план, в частности, предполагает строительство новой палестинской столицы к востоку от Иерусалима и отказ независимой Палестины от своей армии. Аббас сказал, что никогда не примет этот план. Он отметил, что не хочет остаться в истории человеком, продавшим Иерусалим, передает Associated Press.