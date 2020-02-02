Правила получения шенгенских виз с сегодняшнего дня претерпят изменения

В силу вступит обновленный Визовый кодекс Евросоюза.

Многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам. Стоимость шенгенской визы для россиян и граждан еще десяти государств не изменится. Прежним останется и консульский сбор, 35 евро. Однако, при обращении за оформлением в визовые центры стран входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Впрочем, дополнительный сервисный сбор не должен превысить 30 евро. Пятилетний Шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет. Эксперты туристической отрасли опасаются, что больше станет однократных виз. Не исключено, что заявителям, которые едут в Европу впервые, будет выдаваться лишь разрешение на въезд исключительно на срок путешествия.

На сегодня в шенгенскую зону входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам визового законодательства Европейского союза и отменивших между собой пограничный контроль.