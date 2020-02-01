Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрала в кинопрокате России и стран СНГ более трех млрд рублей

Об этом сообщается на сайте kinobusiness.com. Первые два миллиарда фильм «Холоп» собрал за новогодние каникулы. На него пришлось 37 процентов всех российских сборов за праздники.
2020-02-01T23:03:00+03:00
2020-02-01T23:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 01 февраля 2020
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