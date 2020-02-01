Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам января в НХЛ

В январе Овечкин вошел в Топ-10 лучших снайперов в истории лиги и занял в этом рейтинге восьмое место. Еще один российский хоккеист, играющий за океаном, голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой месяца. Второй звездой назван немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драй-зай-тль.
2020-02-01T22:58:00+03:00
2020-02-01T23:03:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:58, 01 февраля 2020
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Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…