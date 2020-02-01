Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам января в НХЛ

В январе Овечкин вошел в Топ-10 лучших снайперов в истории лиги и занял в этом рейтинге восьмое место. Еще один российский хоккеист, играющий за океаном, голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой месяца. Второй звездой назван немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драй-зай-тль.