Столицей «Тотального диктанта» в этом году будет Санкт-Петербург

Как передает ТАСС, главная площадка на 500 мест будет организована в Зимнем дворце. Диктовать один из фрагментов своих произведений участникам акции 4 апреля будет писатель и автор текста «Тотального диктанта» Андрей Геласимов. А 1 апреля в Петербурге планируется провести шествие за грамотность.