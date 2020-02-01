В Москве прошел учредительный съезд партии Захара Прилепина «За правду»

В нее вошли актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. В январе «Медуза» сообщала, что власти работают над созданием около десяти партийных проектов перед выборами в Госдуму. В частности планируется создать несколько т.н. «партий телешоу» для создания иллюзии конкуренции на выборах и дробления протестного электората.