Из-за смертельного коронавируса Россия временно приостановила действие безвизового режима с Китаем

Эта ограничительная мера распространяется только на граждан Китая в рамках групповых поездок и начнет действовать уже с завтрашнего дня. Кроме того, как сообщается на сайте правительства, МИДу России поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Аппарат кабмина уточняет, что правительство ни коим образом не ограничивает поездки россиян в Китай, но настоятельно рекомендует от них воздержаться.
2020-02-01T22:58:00+03:00
2020-02-01T23:00:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:58, 01 февраля 2020
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