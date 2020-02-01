Из-за смертельного коронавируса Россия временно приостановила действие безвизового режима с Китаем

Эта ограничительная мера распространяется только на граждан Китая в рамках групповых поездок и начнет действовать уже с завтрашнего дня. Кроме того, как сообщается на сайте правительства, МИДу России поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Аппарат кабмина уточняет, что правительство ни коим образом не ограничивает поездки россиян в Китай, но настоятельно рекомендует от них воздержаться.