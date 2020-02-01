Проект «Жизнь человека» и издание «Такие дела» начали прием заявок на грант имени онколога Андрея Павленко. Получить финансирование смогут работники СМИ, блогеры, медики и другие люди, которые освещают тему борьбы с онкологией. Об этом «Эху» рассказал соучредитель гранта Сергей Карпов.

Заявки на грант будут принимать ежемесячно, его объем будет зависеть от пожертвований на сайте Patreon.