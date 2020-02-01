Рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла об упоминании бога в Конституции

Об этом Телеграм-каналу «Подъем» сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Андрей Клишас. Парламентарий отметил, что сам он к идее патриарха относится положительно.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив в нее упоминание бога. Патриарх подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и представителях других конфессий в России.

Инициативу Патриарха раскритиковал протодиакон Андрей Кураев. По его мнению, предложение предстоятеля связано с отсутствием политического аскетизма у служителей РПЦ.

Помимо президентских поправок к 22 статьям Конституции, уже одобренных Госдумой в первом чтении, рабочая группа получила еще около 200 предложений. Среди них — закрепить за Россией статус «державы-победительницы» во Второй мировой войне, закрепить русский как основной язык и переименовать президента в «Верховного правителя».