По факту обрушения СКК в Петербурге, где погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По указанию председателя СК Александра Бастрыкина дело о гибели рабочего должны передать в производство центрального аппарата ведомства.

Сегодня возле «Петербургского» горожане устроили стихийный мемориал. К строительному забору, который окружает обломки рухнувшего спортивно-концертного комплекса, петербуржцы приносят цветы и зажженные свечи. Об этом сообщается в группе защитников СКК. Накануне при сносе крыши обрушился почти весь комплекс – под завалами нашли тело рабочего, который не успел добежать до строительной люльки. Им, по данным издания Фонтанка.ру, оказался 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров. В компании «СКА-арена», которая занимается строительством нового комплекса на месте СКК, уже прокомментировали его смерть: по словам гендиректора Игоря Забирана, работник сам нарушил технику безопасности, отстегнув страховку от люльки. Забиран также добавил, что начало реконструкции комплекса спасло от трагедии: здание, по его мнению, было настолько ветхим, что могло рухнуть в любой момент.



Завтра горожане, которые выступали против сноса здания, собираются провести акцию в память об СКК.