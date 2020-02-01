В России учреждена новая партия «За правду»

Ее председателем на съезде в Москве избран писатель Захар Прилепин. Партия «За правду» создана на основе одноименного движения, образованного Прилепиным в октябре прошлого года и противопоставляющего себя либерализму. В интервью НТВ Прилепин рассказал, что новая партия будет придерживаться лево-консервативной идеологии.



Как передает «Интерфакс», среди членов партии актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Первыми зампредами партии избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков.